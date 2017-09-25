Голосование на выборах в немецкий Бундестаг стартовало в Германии
2017-09-24 10:03
Голосование на выборах в немецкий Бундестаг стартовало в Германии
В Германии проходят всеобщие выборы в Бундестаг, после которых в стране будет сформировано новое федеральное правительство и избран канцлер.
Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени (9:00 мск) и продолжат работу до 18:00 воскресенья , передает Rus.Media .
Всего в выборах в Бундестаг участвуют 43 партии, проходной барьер составляет 5%.
Согласно результатам опроса компании Politbarometr, которое было опубликовано в пятницу, рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) примерно 36%, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы поддержать 21,5% избирателей, правопопулістську партию “Альтернатива для Германии” поддерживают 11% опрошенных, партию “Левых” – 8,5%, Партия свободных демократов – 10%, а “Зеленых” – 8%.
После выборов партиям также предстоит сформировать коалицию в парламенте, после чего будет назначен канцлер и правительство.