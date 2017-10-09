“Голос. Дети-4”: дата выхода и звездное жюри

despravda | 09.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-09 21:50

“Голос. Дети-4”: дата выхода и звездное жюри
Премьера нового четвертого сезона вокального проекта “Голос.Дети” состоится 5 ноября в 21.00 на телеканале “1+1”.

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В “Голос. Дети-4” звездными тренерами будут Наталья Могилевская, MONATIK и солисты группы “Время и Стекло” Надя Дорофеева и Позитив, а ведущими – Юрий Горбунов и катя Осадчая, передает Rus.Media.

Сначала на маленьких участников ждут так называемые “слепые прослушивания”, во время которых тренеры, сидя в красных креслах спиной к сцене и оценивают только голос каждого вокалиста.

Нажав кнопку, тренер разворачивает свое кресло к участнику, таким образом приглашая в свою команду.

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