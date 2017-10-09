Голливудский актер Брюс Уиллис показал, как живет с молодой женой и детьми (фото)
2017-10-08 21:59
Голливудский актер Брюс Уиллис показал, как живет с молодой женой и детьми (фото)
62-летний голливудский актер снялся в милой семейной фотосессии.
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62-летний голливудский актер снялся в милой семейной фотосессии, передает Rus.Media.
Брюс Уиллис редко делится подробностями личной жизни, поэтому съемка для журнала Elle Decor с женой и детьми стала настоящим подарком для его поклонников. Актер с 2009 года счастлив в браке с 39-летней фотомоделью Эммой Хеминг, с которой они воспитывают дочерей: пятилетнюю Мейбл и трехлетнюю Эвелин.
Съемка прошла прямо в доме у звездного семейства. При чем жена актера призналась, что они решили выбрать Нью-Йорк в качестве места жительства по той причине, что здесь можно защитить детей от папарацци, которыми наполнен Лос-Анджелес.
В интервью Хеминг также заявила, что Брюс настоящий глава семейства. Он очень помогает во всех делах по дому, ведь его этому научила мама.
“Дети любят сажать и собирать продукты из сада, которые мы в конечном итоге используем для приготовления пищи. Теперь у нас есть своя собственная мини-ферма, которая довольно особая”, – рассказала счастливая пара.