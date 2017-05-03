«Гнездо горлицы» – фильм, сценарий которого написала жизнь
Украинского кино, говорят, нет. Когда-то было, а теперь его нет. Еще в 60-70-е оно было. Его снимали Сергей Параджанов, Леонид Быков и Иван Миколайчук. А теперь за эти двадцать лет исчезло … А еще что-то мелькнуло почти совсем незаметным для широкой публики в начале 90-х в творческих потугах у Олега Биймы в телесериалах «Преступление со многими неизвестными», «Ловушка», «Остров любви» и другие. И исчезло, чтобы время от времени появляться в творениях короткого метра фестиваля «Открытая ночь». В середине же 2000-х после Оранжевой революции тоже загорелось и замерло, как ребенок в утробе матери. Появлялись единичные движения «Непокоренный», «Украденное счастье», «Штольня», фильмы Оксаны Байрак и другие не очень известны широкой публике творения. Но это только предвестники народин нового украинского кино. И только двухтысячные пересекли девятый год, потуги усилились. Украина нуждалась в новом равновеликого с мировым кино – нашего, украинского. Выстрел произошел сразу шедеврами мирового уровня Михаила Ильенко в 2012 году «Прошедший сквозь огонь» и в 2013-м «Хайтарма» Ахтема Сеитаблаева. С началом русско-украинской войны ребенок родился. И пусть она еще слаба и слабая, но своим «криком» заявила о себе, как отдельный культурный субъект – Украинский Европейское Кино. Оно, это Дитя, уже показало себя такими фильмами в 2015 и 2016 годах «Полет золотой мушки» Ивана Кравчишина, «Живая» Тараса Химича, «Гнездо горлицы» Тараса Ткаченко. 18 мая должна выйти в прокат фильм Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва». Названы только несколько кинокартин. Их в этом году много будет – больше чем за все годы независимости. Недавно в Корюковке в районном доме культуры проходил показ фильма «Гнездо горлицы». В кинокартине показана история из жизни о нелегкой судьбе заработки в Италию. Молодая женщина Дарья через трудное материальное положение оставляет родное село на Буковине и попадает в Генуе. Ее нанимает для своей матери адвокат Алессандро. Жизненные обстоятельства складываются так, что она вступает в интимные отношения с работодателем, беременеет. Из-за этого возвращается в Украину, где ее ждет муж Дмитрий и дочь Мирослава. Как сказать правду мужчине о ребенке не от него? Вместе со своей проблемой приходится решать и проблемы в семье. Как совместить когда счастливую семью? Это достройка дома и беременность дочери, доверчивостью которой воспользовался «мажорный» негодяй, сын местного высокопоставленного чиновника. 20 апреля впервые о себе заявила наша Национальная кинопремия «Золотой волчок» – аналог американского «Оскара». Лучшим фильмом года признан «Гнездо Горлицы (режиссер Тарас Ткаченко). Кроме того, за «Гнездо горлицы» награду получили: Тарас Ткаченко – лучший режиссер. Виталий Линецкий (посмертно) – лучший актер в главной роли, награду получил сын – Максим Линецкий. Лучшей актрисой в главной роли стала Римма Зюбина. Лучшими актерами второго плана отмечено Николая Боклана и Наталью Васька. Как рассказала Радио «Свобода», «согласно сообщению на сайте Украинского киноакадемии, полный список фильмов, которые соревновались в конкурсе, насчитывал 54 киноленты. Победителей определяли члены Украинской Киноакадемии путем голосования. »Презентовали фильм в Корюковке: актриса Киевского академического Молодого театра, сыгравшая главную роль, Римма Зюбина и продюсер фильма« Гнездо горлицы »Андрей Суярко. Пригласила в гости к Корюковки Римма Зюбина и Андрея Суярко молодежная общественная организация «Альтернатива» (Владимир Онищук). Это уже не первая встреча с актрисой. В 2015 году госпожа Римма «привозила» «Трубача» (режиссер – А. Матешко). Показ фильма «Гнездо горлицы» и встреча с создателями фильма состоялась при содействии народного депутата Украины Анатолия Евлахова. Кстати, Римма Зюбина имеет и черниговские корни. Мать родилась в Мене. Есть родственники в Холмах Корюковского района. После просмотра зрители Корюковки, Холм и Городне смогли пообщаться с продюсером Андреем Суярко и исполнительницей главной роли в фильме Риммой Зюбиной. От ОО «Альтернатива» и волонтеров с холма гости получили подарки. Снимали фильм в Черновицкой области. Цeркву на Вeликдeнь снимали в сeли Вижeнка (кстати, в настоящий Вeликдeнь снимали). А также в Черновицком университете. Итальянские события в фильме происходят в Генуе.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым