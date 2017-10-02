Гловацкий дал прогноз на бой Усик – Бриєдис

despravda | 02.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-02 07:22

Гловацкий дал прогноз на бой Усик – Бриєдис
Польский боксер Кшиштоф Гловацкий дал прогноз на следующий бой Усика.

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки в интервью Ringpolska,

дал свой прогноз на бой мой украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриєдисом, который состоится в начале следующего года:

“Фаворитом для меня Усик. Хотя это бокс на высшем уровне, и здесь все может решить один удар. Но фаворитом я считаю Усика”, – сказал Кшиштоф Гловацкий.

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