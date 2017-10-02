Гловацкий дал прогноз на бой Усик – Бриєдис
02.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-02 07:22
Гловацкий дал прогноз на бой Усик – Бриєдис
Польский боксер Кшиштоф Гловацкий дал прогноз на следующий бой Усика.
Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки в интервью Ringpolska,
дал свой прогноз на бой мой украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриєдисом, который состоится в начале следующего года:
“Фаворитом для меня Усик. Хотя это бокс на высшем уровне, и здесь все может решить один удар. Но фаворитом я считаю Усика”, – сказал Кшиштоф Гловацкий.