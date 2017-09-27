Глобальное потепление спровоцирует рост преступности – ученые
Преступления чаще всего совершаются в период от мая до сентября
В теплое время года вероятность совершения преступлений заметно возрастает. Больше всего правонарушений происходит в период от мая до сентября, когда погода максимально комфортна. Такие виснокви сделали исследователи, которые обобщили частоту совершения преступлений с учетом времени суток, каникул, праздников и выходных на материале штата Филадельфия за 2006-2015 годы.
Учеными учитывались как серьезные преступления, так и мелкое хулиганство. Затем интенсивность нарушений закона наложили на сведения о температуре за ту или иную сутки и то или иное конкретное время. Кроме показаний термометра, учитывалась также влажность. На основе этих данных был сформирован тепловой индекс, показывающий, насколько комфортной была погода в тот или иной момент времени.
Оказалось, что когда тепловой индекс был выше 98%, количество преступлений примерно на 9% превышало уровень, когда тепловой индекс равнялся 57%. Особенно это чувствовалось в холодное время года — когда тепловой индекс комфорта в октябре-апреле был 70%, преступлений было на 16% больше, чем когда индекс равнялся 43%, сообщает yaizakon.com.ua.
Таким образом, меньше всего преступлений и хулиганства регистрировалось с октября по апрель, больше всего — с мая по сентябрь.
Интересно, что в более холодные летние дни уровень преступлений почти не снижался. Авторы считают, что это может быть связано с тем, что холодные летние дни все же теплее теплые зимние. Исследователи также считают, что по мере глобального потепления вероятность совершения преступлений будет расти.