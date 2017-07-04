Глиняные маски для разных типов кожи
1. Маски с грязями Мертвого моря подходят для кожи любого типа. Эта грязь богата чистыми минералами: кальцием, магнием, натрием, калием и йодом, которые восстанавливают и обновляют клетки кожи, выводят из нее токсины и улучшают внешний вид и текстуру кожи.
2. Каолиновая глина, как основа для масок бывает белой, желтой или розовой. Белая или китайская глина – самая нежная для чувствительной кожи и эффективна при очищении и эксфолиации, а также – для стимуляции кровообращения. Белая каолиновая глина не впитывает в себя кожный жир, поэтому она идеально подходит для сухой кожи.
3. Если кожа у вас сухая, но не чувствительная, розовая каолиновая глина сделает на нее лучший эффект, чем белая или желтая. Ее действие напоминает белую глину, но оно сильнее. Из трех каолиновых глин желтая – самая сильнодействующая, так что если у вас нормальная кожа, что требует несколько большего эксфолиации, выбирайте этот вид. Все еще достаточно мягкая для кожи всех типов, желтая каолиновая глина поможет очистить кожу от излишков жира, не высушивая ее.
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