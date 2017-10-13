Главу департамента Минобороны Гулєвича взяли под круглосуточный домашний арест
2017-10-13 10:18
Главу департамента Минобороны Гулєвича взяли под круглосуточный домашний арест
Соломенский суд Киева избрал меру пресечения директору Департамента госзакупок и материального обеспечения Міноборон Владимиру Гулєвичу в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Гулєвича также обязали носить электронный браслет, прибывать к прокурору, следователю или суду по первой необходимости и сдать все паспорта.
Народный депутат Татьяна Чорновол пришла в суд, чтобы взять на поруки подозреваемого в коррупции директора департамента госзакупок Минобороны Владимира Гулєвича.
Ранее заместителю министра обороны Игорю Павловскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Министр обороны Степан Полторак убежден, что его заместитель Игорь Павловский должен нести ответственность в случае, если в суде будет доказана его причастность к растрате более 149 млн гривен бюджетных средств.
Обвинение требовало для заместителя министра обороны арест с залогом 75 млн.
Павловскому грозит от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Заместитель секретаря СНБО Гладковский заявлял о готовности взять на поруки Павловского.
Отметим, что на суд по избранию меры пресечения заместителю министра обороны Игорю Павловскому пришли несколько десятков офицеров из Министерства обороны Украины.
11 октября детективы НАБУ задержали четырех человек по делу о коррупционных схемах с закупкой топлива для армии.
Двум высокопоставленным чиновникам Министерства обороны вручили подозрение — Игорю Павловскому и директору Департамента госзакупок и материального обеспечения Владимиру Гулєвичу.
По информации НАБУ, чиновники Минобороны нанесли Украине ущерб почти на 150 миллионов гривен через коррупционные схемы с закупкой топлива для армии.