Главный редактор “Страна” заявляет о “подставе”
Г лавный редактор издания “Страна” Игорь Гужва после ночного обыска в редакции и задержания утром 23 июня вышел на связь с коллегами и заявил о провокации против него.
“Еще в середине апреля мне сказали, что против меня возбуждено дело о вымогательстве у какого народного депутата. Я тогда удивился этой информации, потому что ничего такого даже и близко не было”, – сообщил он “Стране” .
“Но в конце апреля ко мне поступили предложения снять с сайта за большие суммы несколько материалов о Ляшко. Я отказался”, – заявил Гужва.
“В середине мая на меня вышли снова с подобным предложением, но хотели снять конкретно один материал – о конфликте Ильи Кивы и нардепа от Радикальной партии Ляшко по фамилии Линько. Сумму предложили в 20 000 долларов. Я снова отказался”, – сообщил главный редактор издания “Страна”.
По словам Гужвы, тогда он уже понимал, что “это точно основание”.
“С тех пор ни от Линько, ни от Ляшко ко мне больше с предложениями не приходили. Вплоть до 22 июня, когда какие-то люди представившись полицией, ворвались к нам в редакцию. Они зачитали некий документ, который они назвали” решением суда “и который, как они сами потом признались, является ничтожным (так обыск по нему и не проводили) “, – заявил он.
“В этом” документе “и было упомянуто и Линько, и 20 000 долларов. Почему пришли Пожалуй, надоело ждать когда я начну” требовать “что-то в Линько и решили уже приступить к действиям (дело-то вели с апреля – жалко бросать) “, – уточнил Гужва.
“В общем, вся эта история – заранее спланированная провокация против меня и против” страна “. Как и любая провокация, обречена на провал. Прорвемся!”, – заявил он.
Как известно, 22 июня в помещение интернет-издание “Страна” пришли с обыском , который продолжался до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители забрали главного редактора Игорь Гужва.
Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Гужва якобы требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение материалов компрометирующие характера в одном из политиков.
Депутат Линько заявил, что “со стороны редакции” Страна.ua “был шантаж и вымогательство денег”.