Главный патрульный Чернигова рассказал Атрошенко о работе
20.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
За период существования патрульной полиции (с 2016 года и по сей день) в Чернигове зафиксировано более 120 000 вызовов на номер горячей линии 102. Об этом сегодня, 20 июня, во время утреннего совещания в Черниговском городском совете заявил начальник управления патрульной полиции в городе Чернигове Александр Леонов. По его словам, ежемесячно фиксируется примерно 8000 обращений, что в среднем в сутки для 1 экипажа составляет 8 вызовов. Среди нарушений – драки, употребление алкогольных напитков в запрещенных местах, ДТП.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым