Главные радикалы Мены шокировали цифрами в декларациях
Главные менские радикалы – мэр Геннадий Примаков и «хранитель» свинарника Валерий Гайдукевич не так уж и бедные, как рассказывают об этом свои землякам – жителям Менского края. С открытых источников мы узнали, что в обоих радикалов – и в Гайдукевича, и в Примакова, – есть немалое состояние, земельные участки и миллионы в карманах. Мэр Мены является местным латифундистом – в Примакова есть четыре земельных участка. Две в городе Мена, площадью 3158 м2 и 130 м2, две недалеко от районного центра – в поселке Макошино, площадью 10 000 м2, в селе Даниловка – 20000 м2. Кроме земли, у мэра Примакова есть автомобиль Volkswagen Caddy, жилой дом общей площадью 84,5 м2. Обладает мэр и другим недвижимым имуществом, размером 202 м2. Какое именно имущество – в декларации не сказано. 85686 гривен – это заработная плата городского головы за 2016 год. В целом члены семьи мэра получили 74 492 грн совокупного дохода за прошлый год, из которых: 8004 – заработная плата, 28 610 грн – пособие по безработице, 35000 грн – подарки (призы), 2257 грн – доход от передачи в аренду имущества, 621 грн – другие виды доходов. На счетах в финансовых учреждениях у декларанта находится 1355 гривен, у членов его семьи – 2 229. Впрочем, компаньон Примакова, депутат райсовета, охранник свинокомплекса «Менский аграрий», он же теневой руководитель, Валерий Гадуйкевич переплюнул многих радикалов Черниговщины за количеством ноликов в декларации о доходах за 2016 год. Гайдукевич обладает наличными в сумме 4 миллиона гривен, еще 8255 гривен он получил заработной платы в должности охранника по основному месту работы. Предприятие «Менский аграрий», которое «охраняет» Гайдукевич, имеет кредит в сумме 2191350 грн. Что касается движимого имущества, здесь декларация Гайдукевича демонстрирует чудеса финансовых операций – в 2013 году он приобрел грузовой автомобиль Volkswagen всего за 5000 гривен, в 2014 году обзавелся грузовиком ГАЗ-3307, стоимостью 3500 грн. Жена Гайдукевича Ольга имеет в собственности легковую Тойота за 520 000 грн. В Мене и районе депутат райсовета Гайдукевич не имеет ни двора, ни забора. Скорее всего, мыслями он находится на Бахмаччине: совместно с женой Гайдукевич имеет жилой дом и квартиру в Бахмаче, а также 17 соток земли. Правда, обладает гаражом в Ирпене Киевской области.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым