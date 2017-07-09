Главные симптомы послеродовой депрессии
О самых популярных симптома послеродовой депрессии сообщает сайт Наша мама.
– чувство угнетенности, безнадежности, опустошенности;
– частый беспричинный плач;
– постоянное чувство беспокойства или тревоги;
– раздражительность, непоседливость;
– чрезмерная сонливость или наоборот способность заснуть, когда такая возможность есть;
– трудности при концентрации внимания, запоминании и принятии решений;
– чувство гнева;
– потеря интереса к занятиям, которые раньше нравились;
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– чувство физического истощения, головная боль, проблемы с пищеварением;
– переедание или потеря аппетита;
– избегание общения с друзьями и семьей;
– отсутствует эмоциональной связи с ребенком;
– сомнение в способности ухаживать за своим ребенком;
– мысли причинить вред себе или ребенку.
Но даже если вы обнаружили у себя некоторые из перечисленных симптомов, не торопитесь ставить себе диагноз самостоятельно – это может сделать только специалист. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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