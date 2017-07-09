Главные симптомы послеродовой депрессии

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

О самых популярных симптома послеродовой депрессии сообщает сайт Наша мама.

Поговорим о симптоматику этого расстройства. Наиболее частыми симптомами послеродовой депрессии являются:

– чувство угнетенности, безнадежности, опустошенности;

– частый беспричинный плач;

– постоянное чувство беспокойства или тревоги;

– раздражительность, непоседливость;

– чрезмерная сонливость или наоборот способность заснуть, когда такая возможность есть;

– трудности при концентрации внимания, запоминании и принятии решений;

– чувство гнева;

– потеря интереса к занятиям, которые раньше нравились;

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– чувство физического истощения, головная боль, проблемы с пищеварением;

– переедание или потеря аппетита;

– избегание общения с друзьями и семьей;

– отсутствует эмоциональной связи с ребенком;

– сомнение в способности ухаживать за своим ребенком;

– мысли причинить вред себе или ребенку.

Но даже если вы обнаружили у себя некоторые из перечисленных симптомов, не торопитесь ставить себе диагноз самостоятельно – это может сделать только специалист. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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