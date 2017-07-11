Главные причины летней ангины у детей
Почему у ребенка начинается ангина летом, сообщает сайт Наша мама.
Также не нужно отбрасывать тот факт, что после зимы и весны, когда в организме ребенка недостаточно витаминов, которые поддерживают работу внутренних органов, иммунитет может быть ослабленным.
Боль в горле может наступить и после употребления мороженого, а также холодных напитков. И причина здесь – локальное переохлаждение.
Когда на улице жара, горло ребенка розпарено, и он пьет холодную воду или сок, то слизистая оболочка глотки раздражается и выходят из себя местные факторы неспецифической и специфической иммунной защиты. А их таких в слизистой оболочке горла – целый комплекс.
Плюс, мы путешествуем, общаемся с новыми людьми в новых странах, знакомим детей с новыми вирусами или их модификациями.
Когда на улице очень жарко, происходит обильное потоотделение, организм теряет в 2 раза больше влаги, чем, когда холодно, и поэтому очень хочется пить. И, чтобы восполнить эту потерю нужно обязательно пить воду. Но ни в коем случае не холодную, а комнатной температуры.
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Медиками установлено, именно холодная вода на 65-80% является основной причиной летней детской заболеваемости горла.
Понятно, что ребенку очень хочется съесть мороженое, но медики не рекомендуют давать детям холодные продукты в жару.
Максимум, что можно позволить – это дома съесть мороженое и то – слегка подтаявшее. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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