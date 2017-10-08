Главной Дездемоні Советского союза исполнилось 90 и сейчас она не менее хороша собой
2017-10-07 21:19
Главной Дездемоні Советского союза исполнилось 90 и сейчас она не менее хороша собой
Вдове режиссера Сергея Бондарчука исполнилось 90 лет.
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Свой юбилей она отмечала в Барвихе в кругу самых близких людей, передает Rus.Media
Ирина Скобцева, жена Сергея Бондарчука, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. Известна она для всех своей ролью в картине «Отелло», «Война и мир», «Борис Годунов» и во многих других образах ее поклонники всегда узнают.
Родилась Ирина в Туле в семье научного сотрудника Главного управления метеослужбы Константина Алексеевича. Мать Ирины Юлия Николаевна занимала должность архивариуса.
Подростком Ирина познала все бедствия войны, поэтому программу старших классов она изучала самостоятельно. В такое трудное время она не могла даже думать о карьере актрисы. Она пошла в науку и поступила в Московский государственный университет на исторический факультет по специализации искусствоведение.
В студенческие годы у нее проявляется интерес к театру, она принимает участие в студенческих спектаклях, в различных конкурсах самодеятельности. После окончания МГУ она поступает в Школу-студию имени Немировича-Данченко при Мхате, и учится там до 1955 года.
После окончания театральной школы начала играть в Театре-студии киноактера. Она начинает выложить в Вгика в 1971 году актерское мастерство. Она становится доцентом кафедры за 6 лет.
Скобцевой в 1965 году присудили звание Заслуженной артистки РСФСР, уже в 1974 году она стала Народной артисткой, а в 1997 году была награждена орденом Дружбы.
Когда Ирина Скобцева училась на последнем курсе школы Мхата, ее впервые показали на больших экранах. Режиссер Сергей Юткевич выбрал ее на главную женскую роль Дездемоны в экранизации шекспировской трагедии «Отелло». Это был колоссальный успех. На Каннском кинофестивале актриса получила звание «Мисс шарм Каннского фестиваля».
В своей жизни она сыграла более, чем в 70 фильмах. В основном это были роли в популярных фильмах.
Она снималась в главных ролях в биографической картине про украинского писателя «Иван Франко», комедии «Обычный человек», мелодраме «Сережа», научной фантастике «Суд сумасшедших», комедии «Зигзаг удачи», детективе «Пятьдесят на пятьдесят», военной драме «Человек в штатском», драме «единожды солгав…», мелодраме «Призраки зеленой комнаты».
Все ее прекрасные роли зрители любят и помнят всегда.
Когда Ирина Скобцева училась в МГУ, она познакомилась со студентом факультета журналистики Алексеем Аджубеєвим, у которого уже было театральное образование. В 1945 году они расписались и прожили счастливо 4 года. В 1949 году Аджубеєв подал на развод, так как встретил новую любовь, Совет Хрущеву, дочь будущего генерального секретаря.
В 1955 году на съемках картины «Отелло» у Ирины возникает бурный роман с партнером по фильму Сергеем Бондарчуком. В то время Бондарчук уже был женат на актрисе Инне Макаровой. Только через 4 года Ирина и Сергей смогли стать законными мужем и женой. Они прожили душа в душу вместе 35 лет, пока знаменитый актер и режиссер не умер.
У них было двое детей: дочь Елена и сын Федор. Федор был моложе на 5 лет. Федор Бондарчук пошел по стопам отца и стал знаменитым актером и кинорежиссером современности.
В жизни Ирины было много бед, в 2009 от рака умерла ее дочь Елена, которая играла в театре и снималась в кино. Ирина Скобцева всегда говорит о дочери. Актриса рассказывает, что такое горе сложно пережить и не скрывает своих чувств.
Год назад актриса получила травму руки и бедра, она упала в темноте в своем собственном доме. Было проведено две операции, чтобы помочь Ирине.
В начале года актриса провела именной творческий вечер в МХТ имени Чехова. На творческом вечере собрались самые близкие люди: Федор Бондарчук пришел в сопровождении актрисы Паулины Андреевой, внук Константин Крюков, а также Олег Табаков, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий и другие.
Каждый, выходя на сцену, делился воспоминаниями о героине. От вечера все гости получили массу положительных эмоций.
Ирина Скобцева и Федор Бондарчук в марте этого года открыли мемориальный кабинет Сергея Бондарчука в кинотелевизионном комплексе «Главкино». Памятная тема экспозиции стала знаменитая картина Сергея Бондарчука «Война и мир».
В памятном кабинете собраны самые ценные вещи в работе режиссера: подлинные стол и кресло, лежат камеры, которые использовались для съемок «Войны и мира», а также партнеры проекта предоставили фото – и видеохронику, которые были посвящены работе и биографии режиссера.
Пожелаем Ирине оставаться всегда в добром здравии и долгих лет жизни!