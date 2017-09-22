Главарь “ДНР” Захарченко неожиданно приехал в Москву и замечен в Кремле
2017-09-21 14:07
Главарь “ДНР” Захарченко неожиданно приехал в Москву и замечен в Кремле
Александр Захарченко с женой прибыл на концерт Кобзона где был и президент России Владимир Путин.
Главарь боевиков “ДНР” Александр Захарченко прибыл в Москву и был замечен в Кремле на очередном концерте одиозного певца Иосифа Кобзона, давно известного своей поддержкой боевиков Донбасса, передает Rus.Media.
Концерт Кобзона состоялся в Государственном кремлевском дворце, при этом журналисты отметили интересную деталь: на мероприятии был и президент России Владимир Путин, который поздравил Кобзона и выразил ему благодарность за творчество от имени россиян.
При этом нахождение в одном зале Захарченко и Путина вызвало немало вопросов у журналистов о планируемой встрече главаря “ДНР” и президента РФ. Позже с официальным комментариям выступил представитель Путина Дмитрий Песков, категорически отвергнув возможность такой встречи.