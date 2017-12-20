Глава UKAD призвал освободить Россию от Олимпиады-2018

magictr | 20.12.2017 | Спорт | Комментариев нет

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти на фоне допингового скандала заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Глава UKAD закликав звільнити Росію від Олімпіади-2018

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Олимпиада – 2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане, передает Rus.Media.

По его словам, это должно было произойти еще летом.

Кенворти также похвалил Международный Паралимпийский комитет, который вытеснил российских паралимпийев от Игр-2016.

«Главное – заставить Россию вернуться в рамках правил», — говорит Кенворти.

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