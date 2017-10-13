?Глава Siemens не пошел на встречу с Путиным – СМИ
2017-10-13 20:59
?Глава Siemens не пошел на встречу с Путиным – СМИ
Экономический обозреватель “Немецкой волны” Андрей Гурков назвав “демаршем” отказ исполнительного директора немецкого концерна Siemens Джо Кезера присутствовать на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии.
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Исполнительный директор немецкого концерна Siemens Джо Кезер не присутствовал на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии, состоявшейся 12 октября в Сочи (Россия), передает Rus.Media. Об этом в колонке для “Немецкой волны” заявил экономический обозреватель Андрей Гурков.
“Это, безусловно, демарш. И беспрецедентный случай в истории традиционно весьма теплых взаимоотношений между немецким крупным бизнесом и российским руководством. Своим демонстративным отсутствием… глава Siemens недвусмысленно дав понять, насколько глубоко немецкий концерн обижен тем, как его обманули в России, где он начал работать более полутора века назад”, – написал он.
По словам Гуркова, поведение Кезера “усиливает подозрение”, что немецкому концерну в свое время в Москве на самом высоком уровне давали гарантии, что с их турбинами “все будет чисто и в Крым они не попадут”.
“И слово свое цинично нарушили. Разочарование лично Кезера тем более понятно, что три с половиной года назад, в разгар крымского кризиса, ни один немецкий капитан большого бизнеса не стал проявлять столь подчеркнутую лояльность в отношении российского руководства, как он”, – отметил обозреватель.
Из отчета о встрече Путина с представителями немецкого бизнеса на сайте российского президента следует, что название немецкого концерна вспомнили лишь раз, но не Путин, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он назвав Siemens одним из партнеров, с которыми имеет дело его страна.
5 июля агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе. 6 июля компания Siemens заявила, что не поставляла турбин в Крыму, а на следующий день рассказала о создании рабочей группы, которая займется расследованием инцидента.
21 июля в Siemens заявили, что в Крыму незаконно переместили их четыре газотурбинные установки, которые летом передали для электростанции в Тамани (Краснодарский край). Компания подала в суд иски по делу о поставки газовых турбин в Крым. Она также заявила, что инициировала процесс прекращения лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставок оборудования для парогазовых электростанций.
24 июля Германия предложила расширить санкции против России из-за турбины Siemens.