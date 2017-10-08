Глава СБУ рассказал, кто именно сбил украинский Ил-76 в Луганске
2017-10-07 16:39
Глава СБУ рассказал, кто именно сбил украинский Ил-76 в Луганске
СБУ передаст личные данные всех идентифицированных боевиков ЧВК “Вагнера” спецслужбам других стран мира, чтобы они могли предупредить их появление на своей территории.
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Боевики частной военной компании Вагнера” во главе с приближенным к Путину офицером ГРУ Дмитрием Уткиным в 2014 году в Луганске сбили Ил-76 с украинскими десантниками на борту. Об этом сегодня на брифинге рассказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передают Rus.Media со ссылкой на СМИ
“Боевики частной военной компании Вагнера сбили Ил-76 с нашими десантниками на борту”, – сказал Грицак. Он также сообщил, что в этой операции, а также в штурме Луганского аэропорта принимали участие 72 боевика ЧВК Вагнера, 15 из них ликвидировано.
По информации СБУ, Уткин, личный номер М0209 – руководитель частной военной компании. Компания является проектом российских спецслужб и позволяет российскому руководству заявлять о том, что российских военных в Украине нет. Для их подготовки используется база ГРУ ГШ.
СБУ установила лица 1 587 боевиков ЧВК Вагнера. Всего их около 5 тыс. мужчина, добавил Грицак. Он назвал эти подразделения “частной армией Путина”, которая используется для дестабилизации в интересах Кремля по всему миру. В частности, после активной фазы боевых действий против украинской армии в отдельных районах Донецкой и Луганской областей значительную часть “вагнерівців” их командованием было переброшено в Сирию, где они действуют в интересах партнера Кремля, социалистического диктатора Башара Асада.
Грицак отметил, что возглавляемое им ведомство передаст личные данные всех идентифицированных боевиков ЧВК “Вагнера” спецслужбам других стран мира, чтобы они могли предупредить их появление на своей территории.