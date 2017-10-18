Глава Нацполіції сделал жесткое заявление о событиях под Радой
2017-10-18 08:15
Глава Нацполіції сделал жесткое заявление о событиях под Радой
Нацполіція проводит проверку по незаконным действиям нардепа и внесла в Единый реестр информацию о грабеже нацгвардейців.
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Глава Национальной полиции Сергей Князев на брифинге ночью в среду 18 октября заявил, что все факты правонарушений, которые были зафиксированы во время акции протеста 17 октября под Верховной Радой получат квалифицированную юридическую оценку, передает Rus.Media.
“Никому не удастся использовать правоохранителей для дестабилизации ситуации в Киеве. Все граждане имеют право на свой выбор и волеизъявление, а мы, в свою очередь, обеспечим их безопасность”, – отметил глава Нацполіції, добавив, что правоохранители помешали определенным силам завершить мирные акции возможным кровопролитием.
Правоохранителями приняты ряд таких превентивных мер, как обеспечение пропуска участников массовых мероприятий на территории их проведения – через рамки металлоискателей. Затем в течение вчерашнего и сегодняшнего дня полиция неоднократно сообщала о изъятое оружие, взрывчатку, гранаты, дымовые шашки, балаклавы и униформу.
“Это для чего? Чтобы выразить свои политические взгляды? Пожалуйста. Но мы должны обеспечить безопасность участников, граждан, работающих и проживающих в этих районах, а также работу всех органов власти в центре города”, – отметил Сергей Князев, напомнив о событиях 31 августа 2015. Тогда от взрыва брошенной гранаты погибли люди.
Сергей Князев сообщил, что открыто уголовное производство по факту получения телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии и работником полиции, а также – по факту ограбления, где объектом посягательства является военное имущество.
Он также отметил, что сейчас ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируется. Там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений.
Напомним, что во время акции протеста произошли столкновения. В результате получили ранения полицейские и протестующие. Кроме того, активисты избили нардепа Олега Барну а так же забросали яйцами нардепа Алексея Гончаренко.
По завершении акции протеста митингующие поставили палатки на проезжей части улицы Грушевского.
Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что никто не будет сносить эти палатки, поскольку люди имеют право на протест.