Глава Каталонии заявил о своем разочаровании Евросоюзом
2017-09-30 14:10
Глава Каталонии заявил о своем разочаровании Евросоюзом
Карлес Пучдемон также выразил уверенность, что автономия добьется уважения и права быть услышанным.
Глава Каталонии Карлес Пучдемон сообщил, что “очень разочарован” Евросоюзом, который негласно поддержал испанское правительство Мариано Рахоя в вопросе с будущим референдумом о независимости автономной области.
Об этом региональный лидер заявил в опубликованном в субботу интервью газете ARA, передает Rus.Media.
“ЕС, настолько смел, чтобы произносить морализаторские речи в других точках планеты, мог бы сказать что-то, – отметил Пучдемон. – В этом смысле я очень разочарован”. “Думаю, что Евросоюз пренебрег своей ответственностью”, – считает глава Каталонии.
По его словам, сейчас “больше голосов в поддержку проведения референдума о независимости автономии. Пучдемон уверен, что регион добьется “уважения и права быть услышанным”.
В пятницу по итогам саммита ЕС по цифровым технологиям в Таллине председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что лидеры Евросоюза не обсуждали предстоящий плебисцит в Каталонии. При этом он добавил, что ЕК уважает решение Конституционного суда Испании и испанского парламента. Председатель Европарламента Антонио Таяни также подчеркнул, что референдум о независимости автономной области незаконный.