Глава Каталонии назвал условия провозглашения независимости автономии от Испании
2017-10-09 09:58
Глава Каталонии назвал условия провозглашения независимости автономии от Испании
Пучдемон намерен выступить с речью в каталонском парламенте.
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Глава Каталонии Карлес Пучдемон намерен в ближайшее время провозгласить независимость автономии от Испании, если правительство в Мадриде не пойдет на условия сторонников отделения, передает Rus.Media.
“Мы открыли дверь, мы сказали “да” всем представленным нам возможностям о посредничестве”, – заявил Пучдемон в воскресенье, 8 октября, в интервью местному телевидению, пишет DW. “Дни идут, и если испанское государство не будет реагировать в позитивном ключе, мы сделаем то, ради чего все и происходило”, – добавил глава Каталонии.
Ранее Пучдемон планировал, что парламент Каталонии объявит о независимости автономии 9 ноября, но Конституционный суд Испании запретил проводить это заседание. Пучдемон же все-таки планирует выступить с речью, при этом перенеся ее на вторник.