Гипертония и скачки давления
2017-10-04 17:28
Гипертония и скачки давления
Семеро из десяти человек умирают из-за закупорки артерий сердца или мозга.
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Практически во всех случаях причина такого страшного конца одна – скачки давления из-за гипертонии. “Тихий убийца”, как ее окрестили кардиологи, ежегодно уносит миллионы жизней.
Инфаркт с инсультами – причина почти 70% от всех смертей в мире, передает Rus.Media.
О проблеме:
Ни для кого не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания – это мировые лидеры среди болезней по количеству жизней, которые они забирают. Так вот гипертония выступает в качестве основной причины всех инфарктов и инсультов, которые записываются на счет сердечно-сосудистых болезней. Безусловно, другие заболевания тоже оказывают давление на организм, но именно гипертония и вызванные ею перепады давления выступает тем спусковым крючком, что отправляет человека на тот свет.
Если говорить о конкретных значениях, то примерно в 77-78% смертельных “естественных” результатов, их причиной является как раз гипертония. В абсолютных цифрах это около 1,54 миллиона смертей в 2016 году и 1,49 миллиона в 2016. То есть числа действительно колоссальные и пугающие. До недавнего времени о масштабах беды никто не подозревал, потому что не велось детальной статистики и анализа. За период с 2011 по 2016 мы собрали огромный массив данных, что привело к совсем неутешительным выводам.
Скачки давления каждый раз вызывают колоссальные перегрузки сердечной мышцы, которые рано или поздно заканчиваются остановкой сердца. Грубо говоря, каждый раз повышенное давление приводит к перегрузке сердца в 10-20 раз. Если говорить о финал развития болезни, гипертония всегда приводит к одному и тому же результату – к смерти. Впрочем, если выделять ее именно как ключевую причину смерти человека, то это происходит в 89% случаев. То есть в 89% ситуаций гипертония заканчивается инфарктом или инсультом и смертью человека. При этом, если еще 20-30 лет назад у больных с таким диагнозом был неплохой шанс прожить 10-20 лет, то сейчас примерно 2/3 (две трети) пациентов умирает в течение первых пяти лет развития болезни.
Особенно страшен тот факт, что масса людей вообще не подозревают, что у них гипертония. И они теряют возможность что-то исправить, просто обрекая себя на гибель.
Вот по этим симптомам вы можете определить, что у вас гипертония:
Головная боль
Учащение сердцебиения
Черные точки перед глазами (мушки)
Апатия, раздражительность, сонливость
Нечеткое зрение
Потливость
Хроническая усталость
Отеки лица
Онемение и озноб пальцев
Скачки давления
Даже один из этих симптомов должно заставить задуматься. А если их два, то не сомневайтесь – у вас есть гипертония. Кстати, согласно статистике Минздрава, 67% гипертоников вообще не подозревают, что они больны.