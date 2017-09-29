Гинекологи рекомендуют женщинам ходить без трусов
2017-09-28 19:19
Гинекологи рекомендуют женщинам ходить без трусов
Длительное ношение трусов способствует развитию грибковых инфекций.
Опытный гинеколог из США рассказал, почему женщинам нужно чаще ходить без трусов, передает Rus.Media. Это не имеет никакого отношения к сексуальной жизни.
Каждая женщина когда-нибудь отказывалась на время от ношения трусов хотя бы для того, чтобы избежать появления неприятных полосок на коже. Иногда причиной этому было просто отсутствие чистого белья. Но если верить опытному гинекологу из Нью-Джерси доктору Доннике Мур, отказ от ношения трусов должно стать привычкой для многих представительниц прекрасного пола. И дело вовсе не в попытках сделать сексуальную жизнь более яркой и доставить незабываемые ощущения своему партнеру, хотя это тоже нет ничего плохого. Просто интимная зона женского тела требует притока воздуха в такой же мере, как и другие зоны.
Если же женщины носят трусы 24 часа в сутки, то это приводит к скоплению пота и повышение температуры в области гениталий, что существенно увеличивает риск развития грибков и других неприятных инфекций. Многое зависит и от того материала, из которого изготовлены женские трусики. Он тоже влияет на опасность возникновения инфекции.
«Привычка спать без трусов может быть очень полезной для женщин, которые страдают от вагинита, который представляет собой воспаление влагалища, а также для тех, кто столкнулся с распространенными грибковыми инфекциями, которые проявляются сыпью, – говорит доктор Мур. – Грибки прекрасно себя чувствуют в теплых, влажных и преимущественно закрытых одеждой зонах тела, поэтому избегайте длительного ношения обтягуючої белья или тесных колготок, чтобы предотвратить инфекции».