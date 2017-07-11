Гимнастика в офисе: три упражнения
1. Потяните пальцы ног на себя так, чтобы на полу стояли только пятки. Почувствуйте напряжение икр. Перебирайте пятками по полу, словно шагая: вперед-назад, вправо-влево, расходясь и сходясь – осуществляйте имитацию любых шагов. Затем поставьте ступни на пальцы, пятки оторвите как можно выше и проделайте такие же шаги на носках.
2. Откиньтесь в кресле, можно при этом опереться руками на сиденье. Оторвите ступни от пола, а колени и часть бедер слегка приподнимите от сиденья. Мелко-мелко сгибайте-разгибайте колени: когда правая голень поднимается, левая опускается и наоборот. Вы должны болтать ногами в воздухе, держа их на весу. Остановитесь, 10-15 раз стукніть ступнями друг о друга и продолжайте упражнение снова.
3. Немного отодвиньте стул от стола, руки положите под бедра. Можно опереться спиной о спинку. Шагайте на месте, при подъеме колена вверх обязательно отрывайте бедро от стула, помогая себе рукой. Опускать ногу лучше на полную ступню, но можно – только на носки.
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