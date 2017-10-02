Гид для новичков: электрокары – главные вопросы
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2017-04-28 12:40
Гид для новичков: электрокары – главные вопросы
Расскажем основные аспекты этих авто.
1. Как устроен электромобиль?
Внешне электромобиль не отличается от обычного автомобиля: капот, багажник, крыша, четыре колеса. Однако внутри все совсем иначе. Вместо традиционный двигатель внутреннего сгорания и сложной коробка переключения передач (механика, автомат, вариатор) – электромотор и одноступенчатый редуктор. Вместо систем охлаждения, подачи топлива, отвода выхлопных газов – аккумулятор и преобразователь тока (от зарядки до АКБ и от АКБ до электромотора). Изменилась даже система отопления салона: ведь теперь она не связана с ДВС, а является полностью автономной (ТЭН питается от тягового аккумулятора). В то же время, как и ранее осталась подвеска и тормозная система автомобиля, разве что последняя получила «поддержку» в виде системы рекуперации энергии. В результате конструкция электрокаров оказывается значительно проще устройств традиционного автомобиля с ДВС – что, в свою очередь, обещает высокую надежность. На фоне возможных сложных и дорогостоящих поломок двигателя или трансмиссии, электрокар выглядит образцом надежности!
2. Что такое «медленный», «ускоренный», «быстрый» заряд?
Электромобиль можно заряжать тремя способами. Прежде всего, от обычной бытовой розетки. В таком случае максимальная мощность ограничена возможностью розетки и, как правило, составляет 2-3,5 кВт. Таким образом, для полного заряда даже небольшой АКБ (например, 24 кВт · ч) может потребоваться 7-12 часов – это и есть медленная «ночная» зарядка.
Однако не спеши сердиться на медленную «ночную» зарядку. Во-первых, это самый простой и дешевый способ обустроить зарядную станцию для электромобиля – фактически нужна только розетка с заземлением. Во-вторых, это самый экономный и комфортный для АКБ способ зарядки.
Следующий этап – т.зв. «Ускоренная зарядка»: использование мощного (10-22 кВт) источники питания с 3-фазным переменным током. Однако здесь все упирается в возможности встроенного зарядного устройства электромобиля. Сегодня электрокары имеют зарядное устройство мощностью 3,6 кВт (в расчете на обычную розетку, и тогда от «ускоренной» мало пользы); 6,6 или 7,2 кВт (некоторые версии Nissan Leaf, VW Golf, Ford Focus Electric с разъемами типа 1); 10 кВт (электрический Mercedes B-класс, тип 2 разъема); 16-22 кВт (Рено Зои, электромобили Тесла в зависимости от версии – обе тип 2).
Как правило, чем дороже электромобиль и больше АКБ – тем более мощное зарядное устройство используется; исключением здесь является лишь Renault Zoe, которая может зарядиться на 150 км за один час. При использовании ускоренной зарядки и при наличии С мощности 6,6 кВт в электрокаре, условный аккумулятор на 24 квтч можно зарядить за 4 часа (около 40 км хода за один час); а если будет С мощность 10 кВт – то за 2,5-3 часа. Это и есть «ускоренная» зарядка. Больше всего она нужна электромобилям Тесла, которые имеют большие АКБ (60-100 кВт · ч): в таком случае их можно полностью зарядить за 4-8 часов; иначе полный заряд от розетки мог бы занять 1,5-3 суток. Кстати, в Украине уже достаточно много станций ускоренной зарядки, счет пошел на десятки и сотни.
Наконец, «быстрая зарядка» – это зарядка формата «80% за 30 АКБ минут»: здесь используется постоянный ток высокого напряжения (50 кВт и более) и электроэнергия поступает в аккумулятор электромобиля непосредственно, минуя его зарядное устройство. Поэтому данная зарядка требует отдельного зарядного разъема (Combo 1 И Combo 2 или CHAdeMO), который отличается от зарядного разъема для «медленной» и «ускоренно» зарядки. Далеко не во всех электрокарах подобный разъем есть: он мог быть вообще не предусмотрен конструктивно или предлагался в качестве опции за дополнительную плату. Кроме того, для подобной зарядки нужно специальные мощные (и очень дорогие) зарядные станции – сейчас в Украине таких всего несколько штук, они расположены в крупных городах. Плюс принято считать (хотя это не доказано), что «быстрые» зарядки негативно влияют на состояние АКБ. С другой стороны – пока это единственный способ быстро зарядить электрокар …
3. Рекуперация – что это? И как проехать?
Рекуперация – это накопление энергии во время замедления электромобиля. При отпускании педали акселератора, электромотор начинает работать как генератор: от вращения ротора вырабатывается электроэнергия, которая направляется в АКБ. Это крайне важное и полезное свойство: после разгона или заезда на холм, когда было потрачено много энергии, следует замедление или спуск с холма – и часть энергии можно вернуть обратно в АКБ и в будущем использовать для проезда очередных пары-тройки километров! Кроме того, рекуперация замедляет электромобиль, что удобно при неспешной езде и мягкое торможение на светофоре: так можно собирать энергию, а не тратить ее на нагрев тормозных дисков. Да и сами тормоза – колодки, диски служат дольше, поскольку часть «работы» по торможению выполняет система рекуперации.
Словом, если хотите проехать больше – обязательно используйте рекуперацию энергии. Из других советов отметим необходимость предварительного охлаждения или прогрева салона электромобиля во время зарядки – чтобы тратить на это электроэнергию из розетки, а не из тягового аккумулятора. Остальные советам аналогичные обычным автомобилям: плавный разгон, пытаться просчитывать движение вперед.
4. Нужен ТО и уход для аккумулятора, электродвигателя, подвесок?
Привычного «автомобильного» – масло, фильтры, свечи зажигания – для электрокару нет; что, кстати, хорошо экономит деньги. Есть только периодическая диагностика ходовой части и замена воздушного фильтра салона; сервис довольно посещать раз в 30-40 тыс. км. или раз в 1,5-2 года. Согласно рекомендациям производителя, следует менять тормозную жидкость (раз в 2 года), масло в редукторе (согласно пробега или раз в 5 лет), антифриз в аккумуляторе (раз в 5-10 лет). В другом – только диагностика и замена деталей электромотора или ячеек АКБ по мере их износа. Как правило, более-менее существенные ремонты (электромотора или АКБ) нужно только через 8-10 лет эксплуатации электромобиля. Среди правил ухода отметим лишь одно, но самое главное: периодически, раз в 1-2 недели, доводить АКБ до глубокого разряда (остаток зарядка 5-10%) с последующей медленной «ночной» зарядкой.
5. Так что выбрать и где купить?
Сегодня наиболее оптимальный вариант для начинающего энтузиаста мира электрокаров – это Nissan Leaf, и по многим причинам. Во-первых, большое предложение на рынке: (.. От $ 10 тыс за старейший электромобиль в простой версии и до $ 40 тыс за новый Nissan Leaf с увеличенной АКБ 30 квтч и в максимальной комплектации) можно выбрать любую подходящую версию, широкий выбор цен. Во-вторых, несмотря на широкое распространение на рынке, специалисты профильных СТО уже научились правильно обслуживать Nissan Leaf, знают все его секреты и нюансы; на рынке предлагается масса запчастей.
Но есть и другие интересные варианты – вполне доступные электрокары, которые выделяются своими ключевыми особенностями. Например, компактный электромобиль Renault Zoe, предлагает очень «быструю» зарядку мощности 22 квт, что позволяет полностью зарядить АКБ за 1-2 часа (при использовании «ускоренной» зарядной станции, их уже много в Украине). Кроме того, обновленная версия Renault Zoe с увеличенным аккумулятором (41 кВт · ч) может похвастаться еще и запасом хода: до 400 км в идеальных условиях, около 300 км в реальности – это рекордсмен в соотношении запаса хода и запрашиваемой цены; больше предлагают только Тесла и Шевроле Болт.
Электромобиль Ford Focus Electric может порадовать фирменной «фордовською» управляемостью и высокой мощностью двигателя – он заметно быстрее конкурента Nissan Leaf. Минивэн Mercedes B-класс электропривод также порадует электромотору мощностью и динамикой, плюс он очень просторный внутри и предлагает большой багажник. Обратите внимание на BMW i3 – уникальный электрокар, который предлагает необычные распашные двери (удобный доступ в салоне), задний привод и хорошую управляемость, REX-версия с увеличителем хода.
А в ближайшем будущем нас ждут новые, еще более интересные электромобили: Tesla Model 3, Chevrolet Болт и Opel Ampera-е. Можно не сомневаться, рынок будет наполнен электромобилями разных классов, размеров, цены.