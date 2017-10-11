Гибридной армии в Донбассе – Кремль интегрирует боевиков в армейскую структуру ВС РФ
2017-10-10 09:55
Гибридной армии в Донбассе – Кремль интегрирует боевиков в армейскую структуру ВС РФ
Если в 2014 году Россия пыталась создать на территории Донбасса “армию Новороссии”то сейчас Кремль интегрирует боевиков в армейскую структуру ВС РФ
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Военные эксперты группы Информационное сопротивление с помощью инфографики показали , как эволюционировали российские оккупационные войска в Луганской и Донецкой областях, передает Rus.Media.
“Если в 2014 году, до начала русского наступления на Донбасс, целью вооруженных формирований оккупантов было максимально дестабилизировать регион, то в 2017-м это уже другой уровень – переформатировать “армейские корпуса” Л/ГДР в полноценные структуры ВС РФ”, – говорится в сообщении.
В группе военных экспертов добавили, что если три года назад руководили террористами представители ФСБ, ГРУ, Генштаб РФ, местные боевики, “казаки”, то сегодня ими командует штаб восьмой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.
Фото: sprotyv.info