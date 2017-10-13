Гибель полуобнаженной россиянки на курорте: выяснились подробности о погибшей
2017-10-13 05:43
Гибель полуобнаженной россиянки на курорте: выяснились подробности о погибшей
По данным СМИ, девушка давно перебралась в Москву, где занималась предоставлением эскорт-услуг. В Доминиканскую Республику она приехала на отдых с девушками, которые работали вместе с ней.
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Погибшая из-за несчастного случая в Доминикане россиянка Наталья Бородина зарабатывала на жизнь оказанием эскорт-услуг, сообщает издание Life, передает Rus.Media.
По данным СМИ, девушка давно перебралась в Москву, где занималась предоставлением эскорт-услуг. В Доминиканскую Республику она приехала на отдых с девушками, которые работали вместе с ней.
Погибшая любила публиковать в соцсетях провокационные фотографии, которые демонстрировали ее большие груди и длинные ноги.
Также издание пишет, что девушка много путешествовала, любила кататься на лыжах, ходила по дорогим ресторанам и вела активный образ жизни. Но, несмотря на всю эту внешнюю мишуру, внутри она была достаточно ранимым человеком. Погибшая писала стихи о потерянной любви и делилась ими с друзьями.
Напомним, 35-летняя россиянка погибла в Доминикане, высунувшись из окна движущегося авто и ударилась головой о дорожный знак. Из-за открытого перелома черепа и политравмы девушка скончалась на месте.