Германия – Чили смотреть онлайн прямая трансляция матча 22 июня 2017
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Кубок Конфедераций 2017. Группа B. Когда начало матча Германия – Чили 22 июня в 21:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Германия – Чили
22 июня в 21:00 в Казани на стадионе «Казань Арена», сборная Германии сыграет против команды Чили во втором туре группового раунда Кубка Конфедераций.
Сборная Германии после поражения в полуфинале Евро-2016 не проигрывает на протяжении 11 встреч кряду с 7 июля 2016 года. В этих встречах команда Йоахима Лёва одержала 9 побед и дважды сыграла вничью. В стартовой игре Кубка Конфедераций немцы победили команду Австралии 3:2, сильно сыграв в первом тайме, а во второй половине поединка сыграв не так активно. Сборная Германии приехала в Россию молодёжным составом, лидером команды и её капитаном на турнире является Юлиан Дракслер который и ведёт игру команды. Атакующий потенциал у «бундесмашины» в полном порядке, а вот игра в обороне желает лучшего.
Чилийцы стартовали на турнире с победы над командой Камеруна, показав сильную игру на фоне африканской команды, переиграв чемпиона Африки по всем показателям. Южноамериканцы приехали в Россию боевым составом с Видалем, Арангисом, Меделем, Ислой и другими игроками. Этой победой команда Пицци сделала решающий шаг на пути к матчам плей-офф.
Сборные Германии и Чили встречались 4 раза в истории. Все 4 игры выиграли европейцы с общим счётом 8:1. Думаю и на этот раз молодые немцы не испортят статистику противостояния и минимум очки в этом матче возьмут. Ставка: сборная Германии не проиграет – Ф1(0).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым