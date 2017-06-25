Германия – Камерун смотреть онлайн прямая трансляция матча 25 июня 2017
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Кубок Конфедераций 2017. Группа B. Когда начало матча Германия – Камерун 25 июня в 18:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Германия – Камерун
25 июня 2017 года в 18:00, состоится очередной матч 3 тура в рамках международного турнира Кубок Конфедераций, в котором Германия и Камерун выявят сильнейшего на стадионе «Фишт» в Сочи.
Национальная сборная Германии, которая на данном турнире приехала далеко не основным составом, в целом не плохо проводит выступления на групповом этапе. После довольно-таки предсказуемой победы, которая завершилась с сенсационным результатом 2:3 над Австралией, соперниками Германии стала сборная Чили. Подопечные Лёва, хотя и выглядели несколько острее от чилийцев, вынуждены были отыгрываться после пропущенного гола уже на 6-й минуте матча. Тем не менее, на перерыв бундестим ушла при равном счете 1:1, который в конечном итоге стал итоговым.
Сборная Камеруна, которая на прошедшем в начале календарного года Кубке Африканских Наций, стала победителем, в боевом составе приехала на международный турнир КК-2017. Пока что выступления камерунской сборной остаются на слабом уровне, а от команды никто и не ждет выхода из группы, да уже и не получится. Так после поражения в 1-м туре от сборной Чили 0:2, камерунцы сражались против сборной Австралии. Поединок с командой из зеленого континента получился по сценарию команды из африканского континента, однако из 19 созданных моментов, гол случился лишь в одном случае. Итоговый счет 1:1.
Предстоящая игра в воскресенье станет 4 очной встречей Германии и Камеруна. Начиная с 2002 года сборная Германии одержала две победы, а в 2014-м в товарищеской встрече была зафиксирована ничья. Сборная Германии на мой взгляд, даже в своем составе, на порядок сильнее Камеруна. Думаю, игроки Лёва будут сильнее в обоих таймах, а победа будет, как минимум с разницей в 1 мяч. Ставка: ф1 -1.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым