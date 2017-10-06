Германия и Англия вышли на Мундиаль

despravda | 06.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-06 10:27

Германия и Англия вышли на Мундиаль
Отбор на ЧМ.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Сборные Германии и Англии стали еще одними полноценными участниками чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, передает Rus.Media.

Немцы разобрались на выезде со сборной Северной Ирландии. Гол Кейна принес англичанам победу над словенцами. Поляки на выезде разгромили Армению 6-1.

Группа С

1. Германия – 27

2. Северная Ирландия – 19

3. Чехия – 12

4. Норвегия – 10

5. Азербайджан – 10

6. Сан-Марино – 0

Азербайджан – Чехия 1-2

Северная Ирландия – Германия 1-3

Голы: Магеннис, 90 – Рыжие, 2, Вагнер, 21, Киммих, 86

Сан-Марино – Норвегия 0-8

Группа Е

1. Польша – 22

2. Дания – 19

3. Черногория – 16

4. Румыния – 12

5. Армения – 6

6. Казахстан – 2

Армения – Польша 1-6

Голы: Хамбардзумян, 39 – Гросицки, 2, Левандовски, 18, 25, 64, Блашчиковски, 58, Вольски, 89

Черногория – Дания 0-1

Румыния – Казахстан 3-1

Группа С

1. Англия – 23

2. Шотландия – 17

3. Словакия – 15

4. Словения – 14

5. Литва – 6

6. Мальта – 1

Англия – Словения 1-0

Гол: Кейн, 90

Мальта – Литва 1-1

Шотландия – Словакия 1-0

Похожие записи

Об авторе

despravda