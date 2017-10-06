Германия и Англия вышли на Мундиаль
2017-10-06 10:27
Германия и Англия вышли на Мундиаль
Отбор на ЧМ.
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Сборные Германии и Англии стали еще одними полноценными участниками чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, передает Rus.Media.
Немцы разобрались на выезде со сборной Северной Ирландии. Гол Кейна принес англичанам победу над словенцами. Поляки на выезде разгромили Армению 6-1.
Группа С
1. Германия – 27
2. Северная Ирландия – 19
3. Чехия – 12
4. Норвегия – 10
5. Азербайджан – 10
6. Сан-Марино – 0
Азербайджан – Чехия 1-2
Северная Ирландия – Германия 1-3
Голы: Магеннис, 90 – Рыжие, 2, Вагнер, 21, Киммих, 86
Сан-Марино – Норвегия 0-8
Группа Е
1. Польша – 22
2. Дания – 19
3. Черногория – 16
4. Румыния – 12
5. Армения – 6
6. Казахстан – 2
Армения – Польша 1-6
Голы: Хамбардзумян, 39 – Гросицки, 2, Левандовски, 18, 25, 64, Блашчиковски, 58, Вольски, 89
Черногория – Дания 0-1
Румыния – Казахстан 3-1
Группа С
1. Англия – 23
2. Шотландия – 17
3. Словакия – 15
4. Словения – 14
5. Литва – 6
6. Мальта – 1
Англия – Словения 1-0
Гол: Кейн, 90
Мальта – Литва 1-1
Шотландия – Словакия 1-0