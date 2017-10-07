Германия выдала России гражданина Украины

despravda | 07.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-07 10:54

Германия выдала России гражданина Украины
Украинец сбежал из-под российского ареста, после чего его объявили в международный розыск.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Гражданина Украины Андрея Залогу Германия экстрадировала в Россию, передает Rus.Media. Его подозревают в мошенничестве с социальными выплатами и пенсией.

Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

“По версии следствия, Залога находил кредитную организацию, паспорт гражданина Российской Федерации, совместно с неустановленными лицами изготовил поддельные документы, собирал необходимые сведения о счетах граждан, наличие на них денежных средств и их количество, которые соучастники намеревались похитить”, – говорится в сообщении.

В России заявили, что в 2013 году украинец завладел паспортом гражданки России, заменил в нем фото и предъявил документ сотрудникам банка, а также открыл счет, на который по его заявлению перечислялись соцвыплаты и пенсия потерпевшего. Отмечается, что таким образом Гарнизон нанес ущерб потерпевшему на сумму 426 тысяч рублей (около 95 тысяч грн).

“Кроме того, в августе 2013 соучастница преступления по указанию Залога обратилась в один из коммерческих банков с заявлением об утрате сберегательной книжки по вкладу одной из потерпевших по уголовному делу, предъявив при этом поддельный паспорт на имя последней”, – добавили в Генпрокуратуре РФ.

Соучастница Гарнизоны таким образом пыталась завладеть денежными средствами на общую сумму около 200 тыс. рублей, однако ее задержала полиция.

Украинец в августе 2013 года сбежал из-под российского ареста, после чего его объявили в федеральный и международный розыск

В Интерполе РФ сообщили, что Гарнизон задержали в Германии. Российская сторона в свою очередь попросила выдать украинца.

В пятницу, 6 октября в Международном аэропорту города Мюнхена Залог передали представителям российских правоохранительных органов, резюмируется в сообщении.

Похожие записи

Об авторе

despravda