Германия и Франция поддержали продление закона об особом статусе Донбасса
2017-10-05 08:54
Германия и Франция поддержали продление закона об особом статусе Донбасса
Закон даст возможность мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
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Германия и Франция выразили поддержку усилиям Верховной Рады Украины, направленным на продление действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, передает Rus.Media. Об этом заявили представители посольств обеих стран в своем Twitter.
“Германия поддерживает продление закона о “особый статус”. Нет альтернативы дипломатическому решению в восточной Украине”, – цитирует посольство Германии в Украине посла Эрнста Райхеля.
“Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие “особого статуса”, что даст возможность мирного урегулирования конфликта на востоке Украины”, – говорится в сообщении посла Франции в Украине Изабель Дюмон.
Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты Америки поддержали продление действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.
“Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие особого статуса, что позволит мирно урегулировать конфликт на востоке Украины”, – говорится в сообщении посольства США в Украине.