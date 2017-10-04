Геращенко: у Авакова и Порошенко конфликт с первого дня
2017-10-03 13:58
Геращенко: у Авакова и Порошенко конфликт с первого дня
Экс-советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенко существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства.
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Об этом он сказал в эфире ICTV в понедельник вечером, передает Rus.Media.
На вопрос, существует ли конфликт, Геращенко ответил: “Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко”.
По словам политика, конфликт заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения уголовных расследований в Украине.
“Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а “Народный фронт”, я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент”, – заявил нардеп и экс-советник министра.
“На сегодня есть определенный баланс власти: президент отвечает за СБУ, и несет ответственность за все позитивные и негативные изменения в СБУ, президент предлагает генпрокурора и вместе с Верховной Радой делит эту ответственность, министр внутренних дел Арсен Аваков (…) является балансом власти в этой стране и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением”, – добавил Геращенко.
Он заявил, что может гарантировать, что власть, МВД, Нацгварія и Нацполіція никогда не будут использованы против народа Украины для того, чтобы не допустить любых народных выступлений, если они будут законными и обоснованными.
В то же время глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов назвал неправдой мнение о том, что Порошенко хочет узурпировать власть.
Он также не подтвердил факт существования конфликта между президентом и главой МВД.