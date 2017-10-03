Геращенко пообещала неожиданности в президентском законопроекте о реинтеграции Донбасса
2017-10-03 20:15
Геращенко пообещала неожиданности в президентском законопроекте о реинтеграции Донбасса
Ключевой философией президентского законопроекта является возврат, а не отторжение временно оккупированных территорий.
Президентский законопроект о реинтеграции Донбасса содержит определенные «неожиданные моменты», которые позволят усилить дипломатическую позицию и сохранить международные санкции против России, передает Rus.Media.
Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.
“В законопроектах Порошенко будут определенные важные и неожиданные моменты, что позволит усилить нашу дипломатическую позицию, направленную на сохранение санкций против РФ, и их поддержка – это будет тест для ВР”, – отметила парламентарий.