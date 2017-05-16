Генштаб анонсировал офицерский призыв
В ближайшее время в Украине начнется призыв офицеров запаса, получили воинские звания, закончив соответствующие военные кафедры. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Масловский. «Уже есть решение, и в ближайшее время начнется призыв офицеров запаса. Это те офицеры, которые получили офицерские звания, закончив соответствующие кафедры военной подготовки, они находятся в запасе. И сейчас самое особый военный период, когда они нам нужны », – сказал Масловский. Он уточнил, что эти военные будут проходить соответствующую военную службу офицеров запаса по призыву. Кроме того, Маловский подчеркнул, участвующих в военных действиях в зоне АТО только по собственному желанию. При этом он не уточнил количества офицеров, которых планируется призвать.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым