Генсек Совета Европы дал оценку закону об образовании Украины
2017-10-11 06:38
Генсек Совета Европы дал оценку закону об образовании Украины
Турбьорн Ягланд считает, что диалог с Киевом будет после “венецианских выводов”.
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Совет Европы готов продолжить взаимодействие с Киевом относительно обеспечения прав национальных меньшинств в части изучения родных языков, передает Rus.Media.
Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд, отвечая на вопросы депутатов ПАСЕ относительно ситуации вокруг языковой статьи нового закона “Об образовании”.
“Сейчас мы ждем заключения Венецианской комиссии (относительно образовательного закона – ред.), и, основываясь на нем, продолжим диалог с руководством Украины”, – заявил Генсек Совета Европы.
Он отметил, что в Совете Европы были обеспокоены новым законом “Об образовании”.
“Итак, мы немедленно вступили в контакт с украинским руководством. Также с визитом находилась министр образования Украины, которая предоставила разъяснение относительно закона”, – сказал Ягланд.
Он отметил, что Совет Европы уполномоченное реагировать на все решения государств, которые касаются обеспечения прав человека, в частности национальных меньшинств.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада 5 сентября приняла закон Украины “Об образовании”, который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. 25 сентября его подписал Президент Петр Порошенко.
В законе предусмотрено, что дети из нацменьшинств в Украине будут продолжать изучать родной язык, а из средней школы будут начинать учиться на государственном языке. Если речь нацменьшинства относится к языкам Европейского Союза, возможно преподавание также не нем одной или нескольких дисциплин.
В то же время в некоторых странах, которые имеют диаспору в Украине, выразили протест по поводу статьи закона об обучении детей из нацменьшинств украинском языке.
Правительство Венгрии, в частности, заявил, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за закона об образовании.
Министерство иностранных дел Украины направило закон “Об образовании” на экспертизу в Венецианскую комиссию.