Генпрокурор Луценко заступился за жену за “вынос тела” нардепа Левченко
2017-10-15 10:06
Генпрокурор Луценко заступился за жену за “вынос тела” нардепа Левченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ответил на критику журналистки Марины Данилюк-Ярмолаєвої в адрес его жены.
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Об этом сообщают Rus.Media со ссылкой на страницу Генпрокурора в Facebook.
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева написала:
“1. Когда твой мэн – Генпрокурор, а ты официальный представитель Президента в Раде, то тщательно фильтруй комментарии.
2. Несдержанность и стримы подарили черным технологам на выборы крутую “фишку”, как показать, что “Порошенко равен Януковичу”, о вседозволенности и безуспешную борьбу с козлами с 2004 года.
3. Все женщины в политике качественно тюнингуют лица у хирургов, а внутри все равно “батя, я стараюсь”.
Через некоторое время Луценко оставил свой комментарий под постом Данилюк-Ярмолаєвої: “
1. Янукович не имеет монополии ни на одно украинское слово.
2. Люблю политиков, которые искренни в действиях и высказываниях.
3. Моя жена – настоящая. В словах обходится без пиарщиков, на лице – без хирургов”.