Генпрокурор Луценко заступился за жену за “вынос тела” нардепа Левченко

despravda | 15.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-15 10:06

Генпрокурор Луценко заступился за жену за “вынос тела” нардепа Левченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ответил на критику журналистки Марины Данилюк-Ярмолаєвої в адрес его жены.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Об этом сообщают Rus.Media со ссылкой на страницу Генпрокурора в Facebook.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева написала:

“1. Когда твой мэн – Генпрокурор, а ты официальный представитель Президента в Раде, то тщательно фильтруй комментарии.

2. Несдержанность и стримы подарили черным технологам на выборы крутую “фишку”, как показать, что “Порошенко равен Януковичу”, о вседозволенности и безуспешную борьбу с козлами с 2004 года.

3. Все женщины в политике качественно тюнингуют лица у хирургов, а внутри все равно “батя, я стараюсь”.

Через некоторое время Луценко оставил свой комментарий под постом Данилюк-Ярмолаєвої: “

1. Янукович не имеет монополии ни на одно украинское слово.

2. Люблю политиков, которые искренни в действиях и высказываниях.

3. Моя жена – настоящая. В словах обходится без пиарщиков, на лице – без хирургов”.

Похожие записи

Об авторе

despravda