Генпрокуратура раскрыла подробности обысков в Минсоцполитики
2017-09-28 20:34
Генпрокуратура раскрыла подробности обысков в Минсоцполитики
Обыскивали кабинет заместителя главы министерства и других работников.
Сотрудники Генпрокуратуры и Национальной полиции провели обыски в кабинетах заместителя министра социальной политики и других должностных лиц этого Министерства.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ, передает Rus.Media.
«Управлением Генеральной прокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, расследуется уголовное производство в отношении служебных лиц Министерства социальной политики по факту содействия ними руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет, а также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социально незащищенных категорий населения», – говорится в сообщении.
Также в Генпрокуратуре добавили, что расследование ведется по статье «злоупотребление властью или служебным положением».
В ГПУ добавили, что в рамках расследования производства и были проведены обыски у заместителя министра социальной политики, а также других должностных лиц министерства.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.