Генпрокуратура раскрыла подробности обысков в Минсоцполитики

despravda | 28.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-28 20:34

Генпрокуратура раскрыла подробности обысков в Минсоцполитики
Обыскивали кабинет заместителя главы министерства и других работников.

Сотрудники Генпрокуратуры и Национальной полиции провели обыски в кабинетах заместителя министра социальной политики и других должностных лиц этого Министерства.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ, передает Rus.Media.

«Управлением Генеральной прокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, расследуется уголовное производство в отношении служебных лиц Министерства социальной политики по факту содействия ними руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет, а также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социально незащищенных категорий населения», – говорится в сообщении.

Также в Генпрокуратуре добавили, что расследование ведется по статье «злоупотребление властью или служебным положением».

В ГПУ добавили, что в рамках расследования производства и были проведены обыски у заместителя министра социальной политики, а также других должностных лиц министерства.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

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