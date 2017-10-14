Гениальный способ обогреть помещение без электричества (видео)
2017-10-14 22:54
Гениальный способ обогреть помещение без электричества (видео)
Всем, кто живет в многоквартирних домах, известно, насколько бывает прохладно в помещении в межсезонье, когда на улице уже достаточно холодно, а центральное отопление еще не включили.
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Всем, кто живет в многоквартирых домах, известно, насколько бывает прохладно в помещении в межсезонье, когда на улице уже достаточно холодно, а центральное отопление еще не включили. В таком случае приходится пользоваться электрическими обогревателями, которое, как правило, «влетают в копеечку» или включать газовую плиту. Последний способ выжигает много кислорода, от чего появляются головные боли и головокружение, и при этом дает совсем мало тепла. Мы предлагаем простой и бюджетный способ обогреть комнату без затрат на электроэнергию.
Нам понадобится. Чтобы сделать самодельный обогреватель нужно взять простые вещи, которые, возможно, завалялись у вас в кладовке или на балконе.
• Два глиняных цветочных горшка;
• Две гайки;
• Три шайбы;
• Три кирпича;
• Две свечи (или спиртовая горелка);
• Обычную тарелку.
Как это работает? Глиняные горшки поглощают тепловую энергию свечей и превращают ее в тепло. Температура на их поверхности достигает 70-80 градусов по Цельсию, а внутри разогревается более, чем на 260 градусов, поэтому будьте крайне осторожны! Он остается горячим в течение нескольких часов после того, как погаснут свечи, и продолжает обогревать помещение. И в комнате долго будет тепло.
Техника безопасности.
Не оставляйте такой обогреватель без присмотра, гасите свечи, если ложитесь спать. Позаботьтесь, чтобы у детей и домашних животных не было к нему доступа.
Категорически запрещается ставить его рядом с легковоспламеняющимися веществами.