Где смотреть прямую трансляцию боя Усик – Хук: прогнозы букмекеров
2017-09-07 16:48
Где смотреть прямую трансляцию боя Усик – Хук: прогнозы букмекеров
Бой Усик – Хук состоится вечером в субботу, 9 сентября, в Берлине.
Бой Усик – Хук станет 13-ым в карьере нашего боксера, передает Rus.Media.
Все предыдущие поединки Усик выиграл, причем в десяти случаях наш боксер отправлял соперников в нокаут.
Как сообщает официальный сайт турнира, боксеры встретятся 9 сентября в столице Германии Берлине на арене Max-Schmeling-Halle”, которая вмещает 10 500 зрителей.
Прямую трансляцию поединка Усик – Хук можно будет посмотреть на телеканале “Интер” в субботу в 23:00.
По мнению букмекеров, украинский боксер считается явным фаворитом в поединке. Так, на победу Александра Усика букмекерская компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,07, а вот на успех Хука – 8,0. В ничейный результат букмекеры почти не верят – ставки на “мировую” принимают с коэффициентом 34,0.
Всего в турнире принимают участие 16 боксеров – по 8 в каждой из весовой категорий. В случае победы Усик в полуфинале встретится с победителем пары Марис Брієдіс (Латвия) – Майк Перес (Куба). Победитель турнира получит кубок Мухаммеда Али, а также все чемпионские пояса.