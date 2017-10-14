Где смотреть матч “Шахтер” – “Ворскла”
2016-03-27 11:05
Где смотреть матч “Шахтер” – “Ворскла”
Сегодня, 27 марта, в Киеве состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Украины между донецким “Шахтером” и полтавской “Ворсклой”.
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Сегодня, 27 марта, донецкий “Шахтер” проведет ответный матч 1/4 финала Кубка Украины против полтавской “Ворсклы”. Вполне возможно, дата выбрана из тех мотивов, что в начале апреля подопечных Мирчи Луческу ожидает второй четвертьфинал – в Лиге Европы против португальской “Браги”.
Впрочем, главный тренер “горняков” может выставить на сегодняшнюю игру и второй, и третий состав. Во-первых, потому что первая встреча завершилась разгромом футболистов Василия Сачко со счетом 0:4. Отыграть такой гандикап “Ворскле” будет крайне сложно, если не невозможно.
Поэтому полтавская команда, вполне вероятно, будет бороться за собственный престиж. Примечательно, что в 2009 году свой единственный Кубок Украины “Ворскла” одержала в игре против как раз донецкого “Шахтера”, а единственный гол забил нынешний тренер команды – Василий Сачко.
Исходя из этого, сегодняшний матч будет очень принципиальным для обеих команд и их наставников.
Трансляция матча состоится на канале в 17:00. Матч состоится на стадионе “Оболонь-Арена” в Киеве.