Где смотреть матч Лиги Чемпионов Фейеноорд – Шахтер
2017-10-17 07:30
Где смотреть матч Лиги Чемпионов Фейеноорд – Шахтер
Смогут ли подопечные Фонсекі справиться с чемпионом Нидерландов?
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В третьем туре Лиги Чемпионов “Шахтер” в гостях сыграет с “Фейенордом” и если “горняки” хотят оставаться среди претендентов на плей-офф самого престижного турнира в этом матче обязательно надо брать очки. Напомним, пока у подопечных Фонсекі в активе три турнирных балла и третье место в группе.
Начал “Шахтер” за здравие, в первом туре выиграл у “Наполи” (2: 1), однако затем проиграл “Манчестер Сити” (0: 2). Шансы на успех в третьем туре у дончан очень хорошие, поскольку чемпион Нидерландов еще не набрал ни одного очка в групповом раунде, однако “Фейеноорд” способен на сюрпризы и недооценивать его нельзя.
В Украине этот матч можно посмотреть на канале “Футбол 1” и “Украина”. Встреча состоится во вторник 17 октября, начало в 21:45.