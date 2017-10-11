Где підшаманюють дороги на Черниговщине
Выполнение работ по ремонту и эксплуатационному содержанию автодорог Черниговской области по состоянию на 7 октября.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Черниговской области составляет 7 722,0 км, из них дороги государственного значения – 2961,8 км, местного значения – 4760,2 км.
Об этом ЧЕline сообщили в службе автомобильных дорог в Черниговской области.
Продолжаются работы по текущему среднему ремонту на следующих дорогах:
М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (на Гомель) (км 98+800 – км 136+293, правый проезд) и км 98+800 – км 135+415 левый проезд)
Т-25-28 Козелец – Бобровица км 1+867 – км 23+345;
Выравнивающий слой (3,5 км)+верхний слой (2,9 км)
Т-25-12 Репки – Городня – Щорс – Корюковка – Семеновка на км 79+355 – км 88+580, км 94+560 – км 97+280;
Выравнивающий слой (2,5 км)+верхний слой (2,5 км)
Т-25-36 Корюковка – Сахутівка – Мена км 12+300 – км 13+580:
Выравнивающий слой (0,75 км)
Т-25-24 Борзна – Ичня – Прилуки
Выравнивающий слой (6,6 км)
От начала года на автодорогах общего пользования Черниговской области ликвидировано 344 016 кв.м ямочности. Так на этой неделе дорожники ликвидировали 3 473 кв.м ямочности.
Кроме выполнения ремонтных работ, в течение недели дорожниками области также выполнялись работы по улучшению состояния безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования, а именно: ремонт барьерного ограждения 0,9 км. Продолжаются работы по дорожной разметке: проезжей части 4,9 км продольных линий – 5,4 км.
Служба автомобильных дорог обращается к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать Правила дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки и заботиться о собственной безопасности и безопасности других.
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