Где можно посмотреть трансляцию матча “Шахтер” – “Наполи”
23.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-13 07:39
Где можно посмотреть трансляцию матча “Шахтер” – “Наполи”
Донецкий “Шахтер” и итальянский “Наполи” встретятся в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов 2017/18.
Игра Шахтер – Динамо состоится в среду, 13 сентября, в 21:45 в Харькове на стадионе ОСК Металлист, передает Rus.Media.
Матч Шахтер – Наполи смотреть онлайн можно на ТРК Украина и Футбол 2. Комментировать поединок со стадиона будет Виктор Вацко.
Перед началом игры, в 20:30, на канале “Футбол 2” начнет работу предматчевая студия “Ночь Лиги чемпионов”, где будут работать ведущий Андрей Малиновский и эксперты Йожеф Сабо, Вячеслав Шевчук и Сергей Морозов. После матча они проанализируют ход и события первого противостояния Шахтера в ЛЧ 2017/18.