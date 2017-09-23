Где можно посмотреть трансляцию матча “Шахтер” – “Наполи”

despravda | 23.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-13 07:39

Где можно посмотреть трансляцию матча “Шахтер” – “Наполи”
Донецкий “Шахтер” и итальянский “Наполи” встретятся в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов 2017/18.

Игра Шахтер – Динамо состоится в среду, 13 сентября, в 21:45 в Харькове на стадионе ОСК Металлист, передает Rus.Media.

Матч Шахтер – Наполи смотреть онлайн можно на ТРК Украина и Футбол 2. Комментировать поединок со стадиона будет Виктор Вацко.

Перед началом игры, в 20:30, на канале “Футбол 2” начнет работу предматчевая студия “Ночь Лиги чемпионов”, где будут работать ведущий Андрей Малиновский и эксперты Йожеф Сабо, Вячеслав Шевчук и Сергей Морозов. После матча они проанализируют ход и события первого противостояния Шахтера в ЛЧ 2017/18.

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