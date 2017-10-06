Гастроэнтерологи назвали главную причину язвы желудка
2017-10-06 17:59
Гастроэнтерологи назвали главную причину язвы желудка
Медики объяснили, из-за чего может развиться язвенная болезнь желудка.
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Гастроэнтерологи утверждают, что язвенная болезнь желудка – это одно из самых распространенных заболеваний нашего времени, передает Rus.Media. У этой болячки нет возраста, то есть заболеть может как совсем молодой человек, так и пенсионер. Все зависит от образа жизни человека, но все-таки есть причина, которая приводит к развитию язвы на слизистой оболочке желудка и медики рассказали о ней более подробно.
Нервы или плохое питание?
Врачи отвечают на этот вопрос однозначно: “и то и другое”. Оказывается, подавляющее большинство больных язвой – это люди, которые постоянно подвергаются стрессам и неправильно питаются, а также злоупотребляют алкоголем и курят. Если у одного человека наблюдаются все эти явления, то он автоматически попадает в группу риска и, скорее всего, рано или поздно станет пациентом гастроэнтеролога.
Получается, что чрезмерная нервозность и хаотичный способ питания, а также преобладания вредных продуктов в рационе, ведут к образованию язвы желудка. Но это заболевание можно предупредить, избегая стрессовых ситуаций и ведя здоровый образ жизни.
Чем опасна язва желудка?
Запущенная язвенная болезнь желудка нередко приводит к перитониту, то есть слизистая оболочка поврежденного язвой органа разрывается и пища попадает в брюшную полость. Такое состояние в медицине называют “прободение язвы”.
В таком случае больной может почувствовать сильную боль в животе и им будет необходимо немедленно госпитализироваться в больницу для дальнейшего оперативного вмешательства хирурга.
Как распознать язву желудка на ранней стадии и избежать перитонита?
Язвенники чувствуют тяжесть в животе после приема пищи, постоянно тошнит или мучает изжога, усиливается метеоризм и вздувается живот, еще могут появиться запоры и ухудшиться аппетит, в следствие чего они начинают стремительно худеть.
При появлении этих симптомов откладывать визит к гастроэнтерологу категорически не рекомендуется.
Заниматься самолечением в случае развития язвенной болезни желудка опасно для жизни, так как может открыться внутреннее кровотечение или болезнь трансформируется в перитонит, когда избежать операции уже не получится.