Гастрит: способы борьбы с болезнью
Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, которое сопровождается сильными болями, тошнотой, рвотой и другими нарушениями пищеварения.
Симптомы гастрита
Зачастую люди, которые страдают гастритом, жалуются на жгучая или режущая боль в верхней части живота, которая может усиливаться или ослабляться в процессе приема пищи.
Так же снижается аппетит, появляется дискомфорт в процессе пищеварения, вызванный приступами тошноты, частых відрижок и неприятным запахом изо рта.
Как лечить гастрит
Основа лечения гастрита заключается в правильной диете, которую должен назначить врач. Если заболевание провоцирует сильные боли, так же назначается медикаментозное лечение.
Большинство из нас не уделяют должного внимания первым симптомам гастрита, не обращая на них внимание. На самом деле именно своевременное обращение к врачу играет одну из самых основных ролей в лечении гастрита и предупреждении развития хронической формы заболевания, которая влечет за собой более опасные последствия.
Поэтому если вы заметили какие-либо «неполадки» в работе желудка или общего состояния организма, обязательно запишитесь к врачу, чтобы получить консультацию и пройти обследование.
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