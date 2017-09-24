Галлюциногенным грибам нашлось новое применение
24.09.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-09-24 12:23
Галлюциногенным грибам нашлось новое применение
Исследователи из Университета штата Огайо обнаружили способность галлюциногенных грибов отпугивать насекомых.
Они сообщили о перспективе производства средств от насекомых, которые защищают человека от укусов, передает Rus.Media.
Ученые сделали сравнение геномов трех видов галлюциногенных грибов с известными бытовыми средствами от надоедливых насекомых.
В результате стало ясно, что их свойства весьма похожи. Эффект от галлюциногенных грибов мягче, тем не менее, они помогают избавиться от вредителей скорее химические средства. Препараты, созданные на основе грибов, по словам ученых не угрожают здоровью человека.