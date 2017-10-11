Галкин и Пугачева устроили наследникам «безумное чаепитие»
2017-10-11 07:02
Галкин и Пугачева устроили наследникам «безумное чаепитие»
Поклонники Галкина пришли от его нового сообщения в полный восторг.
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Максим Галкин отличается тем, что не забывает сообщать новости о себе в своем аккаунте в Instagram, передает Rus.Media. Вот и сейчас он сообщил о «безумном чаепитии», которое артист и Алла Пугачева устроили своим наследникам.
На фото Галкин решил показать, как у детей происходит общение между собой, сопроводив его текстом. Согласно ему, у Гарри и Лизы, во время чаепития велась беседа. При ней у них возник спор, кто сможет привезти из Италии больше друзей.
Видимо спор не задался, и Лиза серьезно обиделась на брата, но Гарри, как и положено мужчине, стал мириться первым, предложив в конце чокнуться чашками.
Поклонники Галкина пришли от его нового сообщения в полный восторг, назвав его детей ангелочками, достойными показа по телевидению, поскольку от них исходит сплошной позитив.
Подписчики отметили, у Галкина и Пугачевой дети выглядят милыми и общительными, после чего многие выразили похвалу их родителям за то, что те сами воспитывают своих наследником.
Пара уже отмечалась тем, что занимается проведением для своих детей необычных мероприятий. Буквально перед этим, Галкин и Пугачева провели для Лизы и Гарри настоящее приключение, создав необычный театр в одной из комнат.