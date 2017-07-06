Гадания на Ивана Купала: узнай свою судьбу

magictr | 06.07.2017 | Социум | Комментариев нет

Данное изображение не является прямой иллюстрацией к материалу.В праздник Ивана Купала издавна принято гадать на жениха и так узнать больше о своей судьбе.

Приближается удивительный праздник – Ивана Купала в 2017 году.
Какого числа Ивана Купала в 2017 году? Традиционно в ночь с 6 на 7 июля. Это древнейший праздник, вобравший в себя энергетику поколений, которые верили в магическую силу природы. Не зря гадания на Ивана Купала считаются правдивыми и судьбоносными.

Согласно поверьям, в ночь на Ивана Купала деревья переходят с места на место и разговаривают друг с другом, а травы приобретают чудодейственную силу. Царя-царь, лев-трава, плакун-трава и чернобыль, пастушья сумка и крапива, мать-и-мачеха, душица и багульник, собранные в Иванов день, имеют бесценные целебные свойства. Они помогают бороться с нечистью, излечивать больных, оберегают от несчастий и бедствий.

По традиции, в Купальскую ночь никто не должен спать. После захода солнца в реки и озера бросали освященные травы и цветы, купались обнаженными, а затем собирались у костра – Купальця, где и начиналось буйное и веселый праздник и девичьи гадания.

Гадания на Ивана Купала: гадания в костер

В праздничную ночь Ивана Купала разводят большой костер и прыгают через него. Если пламя не коснулось прыгающего – благоприятный знак, предвещающий девушкам быстрое и счастливое замужество, парням – успех в делах и любви.

Гадания на Ивана Купала: гадания по венку

Накануне Ивана Купала, девушки плетут венки из лесных и полевых цветов. Вечером, на закате, загадав желание, венок опускают в озеро или реку. Если венок поплыл далеко – желание сбудется, если же венок через непродолжительное время пристал к берегу недалеко от места, где его опустили в воду – желание не сбудется.

Гадания на Ивана Купала: гадания по кругам на воде

В широкую и глубокую миску наливают воду. На закате воде шепотом говорят свое желание и бросают небольшой камешек. Если число кругов на воде четное – желание сбудется, если нечетное – желанию не суждено сбыться.

Гадания на Ивана Купала: гадания за цветами

Вечером накануне праздника Ивана Купала девушки садятся в круг, предварительно собрав все вместе самые разнообразные цветы. Одна из девушек выбирает цветы по одной, произнося: “Кому этот цветок достанется?”, Другая девушка, сидя спиной к цветам, называет имя кого-либо из присутствующих. По тому, какой цветок кому достанется, судят об отношении к себе задуманного парня:

Боярышник – надежда на любовь.

Базилик – у тебя влюбятся.

Вьюнок – он тебя никогда не полюбит.

Гвоздика (белая) – грусть.

Гвоздика (желтая) – пренебрежение.

Гвоздика (красная) – страстная любовь.

Георгины – благодарность.

Жасмин – не значащее заигрывание.

Колокольчик – не верь ему, обманет.

Лютик – на свидании все выяснится.

Маргаритка – стыдливое любви.

Мята – тебя любят очень сильно.

Незабудка – боится тебя потерять.

Ноготки – вы расстанетесь.

Пион – стыд за его поступок.

Роза (белая) – любит сильно, но не показывает этого.

Роза (красная) – скучает по тебе.

Ромашка – он сомневается в своей любви.

Гадания на Ивана Купала: гадания на здоровье

Чтобы узнать о здоровье своих близких, на Ивана Купала собирают по одной травинке, на каждого члена семьи, “медвежье ушко” (медвежья ягода, толокнянка). Чья травинка завянет раньше всех, поэтому в этом году часто болеть; чья травинка стоит долго, этого все болезни будут обходить.

Гадания на Ивана Купала: Вещий сон

Чтобы ночью на Ивана Купала приснился вещий сон, нужно на закате собрать семь разных цветов и положить их на ночь под подушку.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr