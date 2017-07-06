Гадания на Ивана Купала: узнай свою судьбу
Данное изображение не является прямой иллюстрацией к материалу.В праздник Ивана Купала издавна принято гадать на жениха и так узнать больше о своей судьбе.
Приближается удивительный праздник – Ивана Купала в 2017 году.
Какого числа Ивана Купала в 2017 году? Традиционно в ночь с 6 на 7 июля. Это древнейший праздник, вобравший в себя энергетику поколений, которые верили в магическую силу природы. Не зря гадания на Ивана Купала считаются правдивыми и судьбоносными.
Согласно поверьям, в ночь на Ивана Купала деревья переходят с места на место и разговаривают друг с другом, а травы приобретают чудодейственную силу. Царя-царь, лев-трава, плакун-трава и чернобыль, пастушья сумка и крапива, мать-и-мачеха, душица и багульник, собранные в Иванов день, имеют бесценные целебные свойства. Они помогают бороться с нечистью, излечивать больных, оберегают от несчастий и бедствий.
По традиции, в Купальскую ночь никто не должен спать. После захода солнца в реки и озера бросали освященные травы и цветы, купались обнаженными, а затем собирались у костра – Купальця, где и начиналось буйное и веселый праздник и девичьи гадания.
Гадания на Ивана Купала: гадания в костер
В праздничную ночь Ивана Купала разводят большой костер и прыгают через него. Если пламя не коснулось прыгающего – благоприятный знак, предвещающий девушкам быстрое и счастливое замужество, парням – успех в делах и любви.
Гадания на Ивана Купала: гадания по венку
Накануне Ивана Купала, девушки плетут венки из лесных и полевых цветов. Вечером, на закате, загадав желание, венок опускают в озеро или реку. Если венок поплыл далеко – желание сбудется, если же венок через непродолжительное время пристал к берегу недалеко от места, где его опустили в воду – желание не сбудется.
Гадания на Ивана Купала: гадания по кругам на воде
В широкую и глубокую миску наливают воду. На закате воде шепотом говорят свое желание и бросают небольшой камешек. Если число кругов на воде четное – желание сбудется, если нечетное – желанию не суждено сбыться.
Гадания на Ивана Купала: гадания за цветами
Вечером накануне праздника Ивана Купала девушки садятся в круг, предварительно собрав все вместе самые разнообразные цветы. Одна из девушек выбирает цветы по одной, произнося: “Кому этот цветок достанется?”, Другая девушка, сидя спиной к цветам, называет имя кого-либо из присутствующих. По тому, какой цветок кому достанется, судят об отношении к себе задуманного парня:
Боярышник – надежда на любовь.
Базилик – у тебя влюбятся.
Вьюнок – он тебя никогда не полюбит.
Гвоздика (белая) – грусть.
Гвоздика (желтая) – пренебрежение.
Гвоздика (красная) – страстная любовь.
Георгины – благодарность.
Жасмин – не значащее заигрывание.
Колокольчик – не верь ему, обманет.
Лютик – на свидании все выяснится.
Маргаритка – стыдливое любви.
Мята – тебя любят очень сильно.
Незабудка – боится тебя потерять.
Ноготки – вы расстанетесь.
Пион – стыд за его поступок.
Роза (белая) – любит сильно, но не показывает этого.
Роза (красная) – скучает по тебе.
Ромашка – он сомневается в своей любви.
Гадания на Ивана Купала: гадания на здоровье
Чтобы узнать о здоровье своих близких, на Ивана Купала собирают по одной травинке, на каждого члена семьи, “медвежье ушко” (медвежья ягода, толокнянка). Чья травинка завянет раньше всех, поэтому в этом году часто болеть; чья травинка стоит долго, этого все болезни будут обходить.
Гадания на Ивана Купала: Вещий сон
Чтобы ночью на Ивана Купала приснился вещий сон, нужно на закате собрать семь разных цветов и положить их на ночь под подушку.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым