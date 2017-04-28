Футбольная трагедия: прекратил существование чемпион области
28.04.2017 | Спорт | Комментариев нет|
Черниговский футбол приходит в упадок. Ежегодно с футбольной карты области исчезают самобытные команды. 2017 не стал исключением. Нежинский «Фрунзивець» в прошлом году впервые в истории стал чемпионом Черниговской области, выиграл Кубок. Команда неплохо сыграла в любительском Кубке Украины. Только несчастный случай помешал пробиться в четвертьфинал. С нового сезона команда объявила о прекращении существования. Новость стала неожиданностью для многих любителей футбола. На такие крайности владельцы коллектива пошли за финансовых проблем.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым